In der Steiermark ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 58-Jährige kollidierte laut Polizei gegen 16:40 Uhr in einer Linkskurve der B20, der Mariazellerstraße, bei Thörl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 45-jährigen Frau gelenkt wurde.

Der Motorradlenker stürzte anschließend über eine Böschung in ein Bachbett und verstarb noch vor Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Die B20 war vorübergehend gesperrt. (APA)