Von Thomas Hörmann

Langkampfen – Warum ist der Unterländer Hannes B. (76) vor einer Woche mit einem Ultraleicht-Flugzeug bei Langkampfen in den Tod gestürzt? Eine Frage, die nach wie vor die Experten beschäftigt – die Ursache ist noch unklar. Jetzt gerät aber das Flugzeug selbst – eine einmotorige Maschine des Typs Dynamic WT 9 – zunehmend in den Fokus. Eine Maschine des örtlichen „Fliegerclubs“, die schon mindestens einmal für eine brenzlige Situation gesorgt hat. Weil sich „die Cockpit-Kuppel plötzlich während des Fluges öffnete“, bestätigt Paul Brandsma, Betriebsleiter des kleinen Flughafens in Langkampfen. Die daraus entstehende Gefahrensituation sei aber „fliegerisch beherrschbar gewesen“, erinnert sich Brandsma. Anders ausgedrückt: Der Zwischenfall endete glimpflich, Pilot und Maschine konnten unversehrt zur Erde zurückkehren. Am vergangenen Donnerstag war das anders.

Wie berichtet, ist Pilot Hannes B. um 10.28 Uhr mit dem Ultraleicht-Flugzeug vom Flughafen in Langkampfen gestartet. Am Schlepptau ein Segler mit einem Vater und seiner kleinen Tochter an Bord. „Nachdem das Segelflugzeug nach wenigen Minuten ‚ausgeklinkt‘ wurde, flog der 76-Jährige eine Schleife, um offensichtlich zum Landeplatz zurückzukehren“, schilderte die Kufsteiner Polizei in ihrem Bericht den weiteren Ablauf. Was dann geschah, erfuhren die Einsatzkräfte von einem Pkw-Lenker, der auf der Autobahn in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs war: Bei einem Blick in Richtung Heliport/Unterlangkampfen beobachtete der Zeuge, wie das Flugzeug mit der Nase voran in die Tiefe stürzte und auf einem Maisfeld etwa 200 Meter vom Flughafen entfernt aufschlug. Das war um 10.36 Uhr.

Pilot Hannes B. dürfte bereits unmittelbar beim Aufprall ums Leben gekommen sein. Als die Einsatzkräfte beim Wrack eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen. Der Unterländer wurde gestern Nachmittag am Kufsteiner Stadtfriedhof beigesetzt.

Schon beim ersten Lokalaugenschein nach dem Unfall fiel die Schleppleine auf, die sich noch am Wrack befand. Klaus Hohenauer von der Luftfahrtbehörde der Landesverkehrsabteilung schloss nach dem Unfall nicht aus, dass das Seil an einer Leitung oder einem Baum hängen blieb und so den Absturz auslöste. Paul Brandsma ist skeptisch: „Danach schaut’s derzeit eher nicht aus.“

Also doch die Kuppel? Auch vor einem Absturz eines Leichtflugzeugs desselben Typs in Deutschland soll sich die Glasabdeckung des Cockpits geöffnet haben. Und Betriebsleiter Brandsma schließt nicht aus, dass bei der Unglücksmaschine des Fliegerclubs vor dem Absturz nicht nur einmal, sondern bereits zweimal die Kuppel in der Luft aufgegangen ist. Auch wenn damals nichts passierte, sei die Situation durchaus ernst, sagt Hohenauer: „Durch die offene Kuppel können sich die Strömungsverhältnisse am Leitwerk ändern.“ Und das bedeutet unter Umständen Schwierigkeiten für den Piloten, die Maschine unter Kontrolle zu halten. Schwierigkeiten, die im schlimmsten Fall zu einem Absturz führen können.