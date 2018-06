Kauns – Gerade noch rechtzeitig konnten sich ein 71-jähriger Autofahrer und seine 66-jährige Beifahrerin auf der Kaunerberger Landesstraße aus ihrem brennenden Oldtimer retten. Das Fahrzeug war am Mittwoch kurz vor 11 Uhr im Gemeindegebiet von Kauns aus unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Obwohl die Handbremse angezogen worden war, rollte das bereits brennende Fahrzeug einige Meter rückwärts und blieb in einem Holzzaun hängen.

Der Wagen war nicht mehr zu retten, der Brand konnte von den Feuerwehren Kauns und Kaunerberg gelöscht werden. Laut Polizei dürfte vermutlich ein technischer Defekt zu dem Brand geführt haben – Ermittlungen sind allerdings noch im Gange. Sowohl Lenker als auch Beifahrerin wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)