Achenkirch – Zu einem eher außergewöhnlichen Einsatz mussten Bergretter am Mittwochnachmittag in Achenkirch ausrücken. Ein 34-jähriger Gleitschirmpilot landete in einem Baum am Sattelkopf, nachdem sein Schirm eingeklappt war und sich um die eigene Achse gedreht hatte.

Der Deutsche blieb nach eigenen Angaben unverletzt, musste jedoch von den Rettern aus dem Baum geborgen werden. (TT.com)