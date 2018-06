Volderwald – Ein Motorkarren machte sich Mittwochabend in Volderwald selbstständig. Beim Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, wurde ein 61-Jähriger schwer verletzt.

Der Tiroler brachte Heu auf einer Wiese bei den „Gschleinshöfen“ Heu ein. Kurz vor 20 Uhr stieg er aus dem Fahrzeug und ging in Richtung Heck. Plötzlich setzte sich der Motorkarren in Bewegung und rollte führerlos den Hang hinunter. Der 61-Jährige wollte den Absturz verhindern und versuchte, wieder in das Gefährt einzusteigen. Doch er wurde im Bereich des Beckens vom Hinterrad überrollt.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung nit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Schlepper kippte in Schwendau um

In Schwendau kippte ein Motorkarren um. Der vollbeladene Schlepper war an einem Baum hängen geblieben. Die Feuerwehr sicherte das Gefährt und stellte es wieder auf. Der Lenker blieb unverletzt. (TT.com)