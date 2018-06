Tannheim – Nach dem Absturz mit einem Hängegleiter befand sich ein 51-Jähriger am Mittwoch in kritischem Zustand. Der Mann war vom Startplatz „Neunerköpfle“ zum Landeplatz in Tannheim geflogen. Laut Zeugen soll der Pilot den Anflug zu tief angesetzt haben. Der Hängegleiter streifte mehrere Baumkronen.

Dann stürzte er aus rund zehn Metern auf eine Forststraße. Der 51-Jährige wurde schwerst verletzt. Ersthelfer, Rettungssanitäter und die Crew des alarmierten Notarzthubschraubers versorgten den Mann. Laut Polizei war der Zustand kritisch, als der Pilot in das Klinikum Kempten (Bayern) geflogen wurde. (TT.com)