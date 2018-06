Kufstein – Einen regelrechten Salto machte das Auto eines 55-jährigen Deutschen in Kufstein, als es mit einem anderen Auto auf einer Kreuzung zusammenprallte. Der Mann war am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Maximilianstraße von Südwesten kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen. Gleichzeitig fuhr ein 35-jähriger Einheimischer auf der Pienzauerstraße von Südosten aus in die gleiche Richtung.

Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, der Wagen des Tirolers krachte dabei in die rechte Seite des Autos des Deutschen. Dieses überschlug sich seitlich und kam wieder auf den Rädern zum Stillstand. Beide Lenker wurden beim Unfall leicht verletzt. Das Auto des Tirolers wurde erheblich beschädigt, am Auto des Deutschen entstand Totalschaden. (TT.com)