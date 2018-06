Pertisau – Ein erst 14 Monate alter Bub wurde am Donnerstagvormittag in Pertisau von einem automatischen Rasenmäh-Roboter überrollt und unbestimmten Grades verletzt. Laut Polizei hatte die Mutter (40) ihrem Sohn auf der Terrasse nur einen kurzen Moment den Rücken zugewandt. Als sie sich wieder umdrehte, war es schon zu spät: Der Bub war auf den Rasen gelangt, wurde dort vom Mäh-Roboter überrollt und an der linken Hand sowie am Fuß verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Bub ins Krankenhaus Schwaz und anschließend in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft Innsbruck informiert. (TT.com)