Pill – Eine 27-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Innsbruck-Land wurde am Donnerstagvormittag in Pill beim Zusammenstoß mit einem abbiegenden Lkw verletzt. Die Frau war hinter dem Laster auf der Tiroler Bundesstraße in Fahrtrichtung Schwaz gefahren. Um die Kurve an der Abzweigung in Richtung Heiligenkreuz zu erwischen, wurde der Lkw langsamer und scherte nach links auf die Gegenfahrbahn aus, bevor er nach rechts abbog.

Die 27-Jährige dürfte das zu spät erkannt haben und wollte noch rechts am Lkw vorbeifahren. Dabei prallten beide Fahrzeuge zusammen. Die Autofahrerin wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 48-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt. (TT.com)