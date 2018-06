Volders – Ein voll besetztes Taxi stieß am Freitag gegen 6.30 Uhr in Volders mit einem Auto zusammen. Der Unfall passierte im Kreuzungsbereich auf der Gemeindestraße, als ein 42-jähriger Einheimischer in Richtung Westen fuhr. Zur gleichen Zeit bog die 46-jährige Taxilenkerin ebenfalls in die Kreuzung ein und es kam zum rechwinkeligen Zusammenstoß.

Die vier Insassen im Taxi blieben unverletzt, die beiden Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus nach Hall gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)