Wien – Die Zahl der Motorradunfälle in Österreich steigt. In der Vorwoche starben zwei Motorradlenker und eine Mopedlenkerin, bis Mittwoch gab es bereits 38 getötete Biker. Im Vorjahr verunglückten österreichweit 83 Motorradfahrer. Das Rote Kreuz wies in einer Aussendung am Freitag darauf hin, dass bei der Ersten Hilfe bei verunfallten Bikern der Helm abgenommen werden muss.

„Ist der Motorradfahrer bei Bewusstsein, unterstützt man ihn dabei. Ist der Verletzte ohne Bewusstsein, nimmt der Helfer den Helm ab, sonst besteht Erstickungsgefahr“, erklärte Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber. „Der Ersthelfer kniet oberhalb des Kopfes, nimmt den Helm seitlich mit beiden Händen und richtet den Kopf des Verletzten vorsichtig gerade. Dann öffnet man das Visier und den Verschluss. Jetzt zieht man den Helm langsam vom Kopf – wichtig ist dabei den Nacken zu stützen.“

Erst nachdem der Helm entfernt wurde, kann mit der Kontrolle der Atmung begonnen sowie weitere Verletzungen versorgt werden. Starke Schmerzen und Bewegungsunfähigkeit weisen auf einen Knochenbruch oder eine Verrenkung hin. „Es sollte keinesfalls versucht werden, Gliedmaßen selbst einzurenken“, betonte Schreiber. In so einem Fall muss die betroffene Stelle ruhig gestellt werden. An Armen geschieht das mit einem Dreieckstuch, an Beinen zum Beispiel mit einer zusammengerollten Decke. (APA)