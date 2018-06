Volders – Beim Putzen des Obergeschosses ihrer Tenne ist eine 51-jährige Frau aus Volders am Freitagnachmittag fast drei Meter abgestürzt. Als sie Spinnennetze an der Decke entfernen wollte, machte sie einen Schritt rückwärts und fiel durch das Futterloch auf den betonierten Stallboden.

Sie erlitt dadurch Verletzungen an der Schulter und am Oberkörper. Der herbeigerufene Sohn verständigte die Rettung, mit der die Frau in die Klinik Innsbruck gebracht wurde. (TT.com)