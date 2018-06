Patsch – Bei einem Auffahrunfall auf der A13 bei Patsch in Fahrtrichtung Brenner wurde am Freitagnachmittag eine 42-jährige Frau verletzt. Gegen 16.30 Uhr hatte der 36-jährige Lenker vor ihr sein Auto aufgrund einer Baustelle abgebremst, die Frau reagierte zu spät und fuhr auf.

Die unbestimmten Grades verletzte Frau wurde durch Rettungssanitäter und Notarzt erstversorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden in noch unbekannter Höhe.

Die Unfallstelle war kurzzeitig nur einspurig befahrbar, was zu einem Stau führte. (TT.com)