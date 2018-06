Innsbruck – Vier Verletzte: Das ist die Bilanz nach dem Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich zwischen der Trientlgasse und dem Grießauweg in Innsbruck. Eine 20-Jährige war gemeinsam mit ihrer gleichaltrigen Freundin im Auto in Richtung Westen unterwegs und wollte laut eigenen Angaben bei einer Stoptafel ordnungsgemäß anhalten. Das sei ihr aber nicht gelungen, weil die Bremsen nicht funktioniert hätten. Das Auto rollte in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit dem Pkw einer 58-jährigen Innsbruckerin zusammen.

Bei dem Unfall wurden beide Lenkerinnen, die 20-jährige Beifahrerin sowie ein 43-Jähriger, der im Auto der 58-Jährigen mitgefahren war, verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da die 20-Jährige in der Vernehmung von einem Bremsversagen gesprochen hatte, wurde ihr Auto im Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck vorläufig zu einer technischen Überprüfung sichergestellt. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungsfahrzeuge sowie zwei Polizeistreifen. Die Trientlgasse war in diesem Bereich für rund 45 Minuten in Richtung Westen nur erschwert passierbar. (TT.com)