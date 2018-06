Galtür – Schwer verletzt wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Oberösterreich am Samstagvormittag beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Silvretta Hochalpenstraße. Der Biker war von Ischgl kommend in Fahrtrichtung Silvretta unterwegs. Ein 62-jähriger Autofahrer fuhr in der Gegenrichtung und wollte an einer Kreuzung links abbiegen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben.

Der Biker prallte gegen die rechte Vorderseite des Pkw und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der schwer verletzte 55-Jährige mit dem Notarzthubschrauber C5 ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen. Der 62-jährige Vorarlberber blieb unverletzt.(TT.com)