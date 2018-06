Namlos – Gegen 16.30 Uhr ist am Sonntag in einem von einer Familie bewohnten Bauernhaus in Namlos (Bezirk Reutte) ein Feuer ausgebrochen. Löschversuche des 55-jährigen Besitzers und eines Nachbarn mit Feuerlöschern scheiterten. Das Dachgeschoss stand rasch in Vollbrand.

Knapp 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Namlos, Elbigenalp, Stanzach, Berwang, Forchach, Häselgehr und Reutte rückten aus und brachten den Brand unter Kontrolle. Nach rund drei Stunden konnte schließlich „Brand Aus“ vermeldet werden.

Das Bauernhaus wurde schwer beschädigt und darf derzeit wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden. Bei seinem Löschversuch zog sich der 55-jährige Besitzer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Erhebungen zur Brandursache sind im Laufen. (TT.com)