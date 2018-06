Namlos – Gegen 17.15 Uhr ist am Sonntag in einem Bauernhaus in Namlos (Bezirk Reutte) ein Feuer ausgebrochen. Das Dachgeschoss stand rasch in Vollbrand. Knapp 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Umkreis waren im Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Das Bauernhaus wird von einer Familie bewohnt, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Eine Person, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus war, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist noch unklar. (TT.com)