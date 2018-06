Cavedago – Tragischer Unfall am Wochenende im Trentino: Ein 50-jähriger Einheimischer kam bei einem Sturz in eine Schlucht ums Leben.

Wie die Onlineplattform Südtirol Online berichtet, war der Mann mit seinem Mountainbike auf einer Tour unterwegs. Bei Cavedago soll er noch ein Landschaftsfoto gemacht und in den sozialen Medien gepostet haben. Kurze Zeit später war er tot.

Angehörige schlugen am Abend Alarm, als der Italiener nicht mehr zurück nach Hause kam. Nach einer Suchaktion stießen Feuerwehrleute mit Hilfe einer Drohne in dem unwegsamen Gelände am Paganella-Hochplateau auf den Leichnam. Demnach war der Mountainbiker 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Bergrettung barg den Toten am Samstagabend. (TT.com)