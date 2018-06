Obsteig – Ein Motorradfahrer und seine mitfahrende Frau wurden am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Mieminger Straße (B189) von Nassereith kommend in Richtung Miemingerplateau verletzt. Im Bereich des Holzleitensattels bremste ein 54-jähriger Autofahrer aus Deutschland aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich stark ab. Der 61-jährige Motorradlenker aus Salzburg konnte daher nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw auf. Der Mann und seine am Sozius mitfahrende Frau kamen zu Sturz. Die Frau zog sich laut Polizei schwerste, der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Autofahrer und seine Frau erlitten einen Schock. (TT.com)