Ramsau – Ein altes Ferienhaus in Hainzenberg ist Dienstagfrüh im Vollbrand gestanden. Sämtliche Feuerwehren aus der Umgebung wurden gegen 5 Uhr alarmiert. Unklar war vorerst, ob sich Personen in dem Gebäude befanden.

Laut ersten Informationen war ein Pkw vor dem Holzhaus am Ramsberg geparkt. Die Einsatzkräfte konnten zunächst nicht in das Innere des Hauses vordringen. Unter anderem waren die Feuerwehren Ramsau, Schwendau, Zell, Laimach und Mayrhofen an Ort und Stelle.

Kurz vor 8 Uhr konnten die Rettungskräfte das Feuer unter Kontrolle bringen und Entwarnung geben: In dem Haus hatte sich niemand befunden. Die Besitzer des Autos konnten von der Polizei ausgemittelt werden. Eine Brandursache war vorerst nicht bekannt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Ramsau, Laimach, Schwendau, Mayrhofen, Hainzenberg und Zell am Ziller mit 14 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften. Das Gebäude wurde durch den Brand vollkommen zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com/APA)