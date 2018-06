Reutte – Ein Autofahrer fand am Dienstag gegen 11 Uhr eine 63-Jährige bewusstlos auf der Untermarkt Straße in Reutte vor. Die Einheimische dürfte mit ihrem Fahrrad in Richtung Untergsteig gefahren und ohne Fremdverschulden gestürzt sein, teilte die Polizei mit. Der Mann sah die Frau auf der Fahrbahn liegen und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die 63-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert und von dort mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik überstellt. (TT.com)