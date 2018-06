Ettlingen – Bei einem schweren Busunglück auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. 31 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, zwei davon schwer. In dem Bus war eine Seniorengruppe aus Bayern. Nach ersten Erkenntnissen war der Reisebus am frühen Morgen kurz vor der Anschlussstelle Ettlingen/Karlsruhe-Rüppurr auf einen Mülltransporter auf der Autobahn aufgefahren. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Der Chef des Reisebus-Unternehmens, Reinhold Rabenstein, war nach eigenen Angaben bereits auf dem Weg zur Unfallstelle. Der Bus-Anbieter sitzt ihm zufolge in Bayreuth – die Reisegruppe war demnach in der Region gestartet. Weitere Informationen waren von ihm zunächst nicht zu erhalten.

Bus in Richtung Süden unterwegs

Die Unfallstelle liegt vor einer Großbaustelle der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt, wo sich seit Tagen regelmäßig lange Staus bilden. Der Bus muss mit der rechten Seite auf den Müllwagen aufgefahren sein – die rechte Vorderseite des Busses war zerstört.

Der Bus mit der Seniorengruppe war in Richtung Süden unterwegs. Wohin die Gruppe wollte, war zunächst nicht bekannt. «Wir müssen uns erstmal um die Verletzten kümmern», sagte der Sprecher. Auch mussten noch Angehörige informiert werden.

Anwohner waren am frühen Morgen durch Martinshörner von Polizei und Rettungskräften aufgeschreckt worden. Hubschrauber kreisten über der Unfallstelle. Dahinter bildeten sich kilometerlange Rückstaus nicht nur auf der A5, sondern auch auf der A8 Richtung Karlsruhe.

Einzelheiten wollten die Einsatzkräfte bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. (dpa)