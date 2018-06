Oberndorf – Ein 46-jähriger Niederländer wollte am Mittwoch gegen 13.15 Uhr mit seinem Gleitschirm auf einer Wiese in Oberndorf landen. Kurz vor der Landung erfasste eine Windböe das Fluggerät und trieb den Gleitschirm in die Oberleitung der ÖBB-Westbahnstrecke, wo er hängen blieb. Der Pilot konnte sich laut Polizei selbstständig vom Schirm befreien. Der 46-Jährige blieb unverletzt. Das Fluggerät wurde von der ÖBB geborgen. (TT.com)