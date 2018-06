Achenkirch – Ein 39-jähriger Rumäne wurde am Mittwoch bei einem Forstunfall in Achenkirch verletzt. Der Mann führte gegen 14 Uhr im Bereich Reitberg Holzschlägerungsarbeiten durch. Als der 39-Jährige bei einem gefällten Baum Äste abschnitt, rutschte er laut Polizei aus und fiel mit dem Gesicht gegen die noch laufende Kettensäge. Dabei zog er sich eine Schnittwunde zu. Der Verletzte wurde von Arbeitskollegen erstversorgt und mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)