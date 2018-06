Thiersee – Auf der Thierseelandesstraße kam es Mittwochmittag zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Reisebus. Ein 19-jähriger Deutscher war gegen 12.30 Uhr mit seinem Motorrad von Landl in Richtung Kufstein unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Reisebus. Dabei zog sich der 19-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Rosenheim geflogen.

Die Insassen des Reisebusses blieben unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Bus wurde schwer beschädigt. (TT.com)