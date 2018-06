Achenkirch – Ein 54-jähriger Arbeiter wurde am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in Achenkirch von einer rund 100 Kilogramm schweren Palette am Bein getroffen. Der Mann hatte die Paletten mit Dämmstoff aus einem Lkw verladen, als es zu dem Unfall kam.

Der Arbeiter erlitt einen Unterschenkelbruch und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)