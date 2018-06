Biberwier – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag kurz vor 15 Uhr auf der Fernpassstraße in Richtung Nassereith. Ein 53-jähriger Deutscher verlor in einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad. Er wurde nach vorne über den Lenker auf die Straße geschleudert und schlitterte anschließend auf die Gegenfahrbahn.

Dort wurde er von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Laut Polizei hatte der Lenker des Wagens keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. (TT.com)