Innsbruck – Bei einem Auffahrunfall auf der A13 bei Amras wurde am Donnerstagnachmittag ein Lkw-Fahrer verletzt.

Der Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Laster in Fahrtrichtung Hall unterwegs, als er eine Kolonne übersah und auf einen stehenden Lkw am Stauende auffuhr. Laut Polizei wurde der Lenker mit leichten Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)