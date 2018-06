Alpbach – Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Brixlegg sucht die Polizei nach Zeugen: Eine 15-jährige Mopedfahrerin war am Donnerstag kurz vor 19 Uhr auf der Alpbacher Landesstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs. Im Ortsteil Mühlbichl querte ein Pkw von der Römerstraße kommend die Landesstraße.

Die 15-Jährige musste ausweichen, prallte gegen einen Maschendrahtzaun und stürzte. Die Jugendliche wurde am rechten Handgelenk und am rechten Bein verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Mopedlenkerin gab bei der Polizei zu Protokoll, dass es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt hat. Nähere Details sind nicht bekannt. Die Polizei in Kramsach (Tel.: 059133/7213) sucht Zeugen des Unfalls. (TT.com)