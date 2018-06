Oberpullendorf – Ein Brand in einer Diskothek in der Innenstadt von Oberpullendorf hat am Freitagabend für eine Evakuierung der rund 300 Gäste gesorgt. Wie Polizei am Samstag mitteilte, dürfte das Feuer gelegt worden sein. Bei den Ermittlungen sei herausgekommen, dass das Papier des Toilettenspenders in einem Herren-WC angezündet worden war. Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden.

Das Feuer war gegen 22 Uhr ausgebrochen. Ein Mitarbeiter entdeckte den Brand und löschte ihn mit einem Handfeuerlöscher. Der Rauch breitete sich jedoch in Teilen des Lokals aus, woraufhin die Besucher über die Notausgänge ins Freie gebracht wurden. Insgesamt wurden drei Feuerwehren mit 70 Mitgliedern alarmiert.

Samstagmittag war der Einsatz der Brandermittler abgeschlossen. Die Suche nach dem Brandverursacher sei noch am Laufen, hieß es von der Polizei.

Die Betreiber des Lokals teilten unterdessen auf Facebook mit, dass nur kleine Schäden entstanden seien, welche bereits beseitigt wurden. Die Diskothek habe am Samstagabend wieder geöffnet. Für Hinweise, die zur Auffindung des Täters führen, wurde eine Belohnung in der Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt. (APA)