Innvervillgraten, Neustift – Zwei Alpinunfällen haben am Samstag mit Rettungshubschraubereinsätzen geendet. In Innervillgraten stürzte ein 69-jähriger Deutscher bei einer Wanderung ab. Der Mann fiel 80 Meter über einen steilen Hang hinab. Der Wanderer erlitt Prellungen, Abschürfungen und einen Bruch des linken Oberarmes. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen.

Ebenfalls verletzt wurde ein 32-jähriger Kletterer in den Stubaier Alpen. Der Mann war gemeinsam mit einem Kollegen (27) auf der Mehrseillängentour „Romi“ an der Nordwand der Elferspitze unterwegs. In der vierten Seillänge brach dem vorsteigenden 27-Jährigen ein Griff aus, woraufhin er ins Seil stürzte. Nach etwa acht bis zehn Metern prallte der Österreicher gegen seinen sichernden Seilpartner. Dabei verletzte sich der 32-Jährige an der Schulter. Die Alpinisten konnten die Tour nicht fortsetzen und wurden vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen. (TT.com)