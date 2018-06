Namlos – Rettungseinsatz auf der Namloser Straße am Samstag: Ein Motorradlenker verunfallte um die Mittagszeit. Der 26-Jährige war gegen 13.30 Uhr auf der L21 in Richtung Stanzach unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Deutsche zu weit nach rechts in Richtung Leitschiene, verriss die Maschine und geriet so über den Fahrbahnrand hinaus. Dort kollidierte der 26-Jährige mit einem Holzbalken. Der Mann brach sich das Schlüsselbein und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Reutte geführt. (TT.com)