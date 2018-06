Sillian – Ein Hängegleiter-Pilot wurde am Samstag durch einen Unfall getötet. Der 65-Jährige war gegen 13.45 Uhr vom Startplatz am Thurntaler in Sillian aus in Richtung Heinfels gestartet. Die Polizei beschreibt den Mann als erfahrenen Piloten. Bei dem Flug über einen Bergrücken kam der Österreicher in Turbulenzen.

Der 65-Jährige überschlug sich zwei bis dreimal in der Luft. Der Hängegleiter kippte nach vorne. Dann fiel der Mann von oben in das nun unter ihm befindliche Fluggerät. Dieses hielt der Belastung nicht stand und zerbrach. Der Pilot stürzte Augenzeugen zufolge 150 bis 200 Meter in die Tiefe. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. (TT.com)