Brixlegg, St. Jakob – Ein Geschicklichkeits-Fahrradparcours in Brixlegg war am Samstag für einen 13-Jährigen zu schwierig. Dem Jugendlichen verdrehte sich gegen 17.20 Uhr bei der Landung der Lenker. Der Bursche stürzte und brach sich dabei beide Unterarme. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus Kufstein.

Zu einem zweiten Unfall mit Rädern kam es am Samstag in St. Jakob im Defereggen. Ein 49-jähriger Vater war gemeinsam mit seiner Tochter (17) mit E-Bikes auf der Defereggentallandesstraße von Erlsbach kommend in Richtung St Jakob unterwegs. Gegen 14.30 Uhr bremste die 17-Jährige auf einer leicht abschüssigen Stelle zu stark ab und stürzte. Auch der Vater bremste und kam zu Sturz. Das Mädchen wurde leicht verletzt, der 49-Jährige erlitt einen Bänderriss in der Schulter und wurde in das BKH Lienz verbracht. (TT.com)