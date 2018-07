Schwendau – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Montagvormittag in Schwendau. Ein 45-jähriger Landwirt stand auf einer Aluleiter, als diese plötzlich knickte und in der Mitte brach. Der Mann stürzte dann aus einer Höhe von zwei Metern auf den Stallboden und fiel dabei laut Polizei auf eine am Boden liegende Heugabel. Der 45-Jährige wurde mit Stichverletzungen im Rücken mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)