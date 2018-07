Kirchdorf – Ein kopfgroßer Stein ist am Montagnachmittag in Kirchdorf aus einer Felswand gebrochen. Ein Teil davon traf einen Kletterer (40) an der Hand, wodurch er sich einen Bruch des Mittelfingers zuzog.

Der 40-Jährige war um die Mittagszeit gemeinsam mit einem Freund (42) zur Klettertour „Via Classica“ am Fleischbank aufgebrochen. In der 10. Seillänge zersplitterte der große Stein dann oberhalb der Kletterer. Ein Notarzthubschrauber barg den Verletzten und flog ihn ins Bezirkskrankenhaus nach St. Johann. (TT.com)