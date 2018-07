Lermoos – Ein Ausflug zum Wasserfall des Häselgahrbachs in Lermoos wurde am Montag einer 55-jährigen Niederländerin zum Verhängnis: Die Frau hatte sich gegen 12.50 Uhr gemeinsam mit ihrem Mann dazu entschlossen, zu ihrem Auto zurückzugehen. Als sie – mit Turnschuhen bekleidet – auf dem Weg zurück über einige Stufen steigen wollten, rutschte sie plötzlich am felsigen Untergrund aus und stürzte rund zwei Meter tief in eine Senke.

Die verletzte Niederländerin musste von der Bergrettung Ehrwald geborgen und erstversorgt werden. Anschließend brachte sie der Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau. (TT.com)