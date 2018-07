Lienz – Ein Ausweichmanöver auf einem Fahrradweg in Lienz führte am Montagnachmittag zum Sturz eines 17-jährigen Radfahrers. Der Bursche war gegen 15.30 Uhr im Bereich des Autohauses Niedertscheider in östliche Richtung unterwegs, als ihm eine Frau auf dem Fahrrad entgegenkam. Der 17-Jährige musste ihr laut eigenen Aussagen ausweichen und kam dabei zu Sturz.

Nachdem sich die Unbekannte nach dem Befinden des Teenagers erkundigt hatte, fuhr sie weiter, weil sie dachte, ihm sei nichts passiert. Auch der 17-Jährige fuhr zunächst weiter, musste jedoch aufgrund seines Gesundheitszustandes kurz darauf ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Jetzt sucht die Polizei nach der unbekannten Radfahrerin. Sie war etwa 50 Jahre alt und hatte rote Haare. Zeugen des Unfalls werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 zu melden. (TT.com)