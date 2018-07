Kundl – Kurz nach 22 Uhr schrillten am Montag die Sirenen in Kundl: In einer Tischlerei im Ortsgebiet war ein Brand ausgebrochen. Sofort rückten die Feuerwehren Kundl und Wörgl mit neun Fahrzeugen und 50 Mann an um das Feuer zu löschen.

Binnen kürzester Zeit brachten die Florianijünger das Feuer unter Kontrolle, am Gebäude und an der Ausstattung entstand allerdings Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Wie die Ersterhebungen ergaben, war der Brand im Bereich einer mit Holz verkleideten Trennwand ausgebrochen, an der ein Arbeitstisch mit einer starkstrombetriebenen Kappsäge stand. Die genaue Brandursache wurde aber noch nicht festgestellt, Brandermittler sehen sich die Lage vor Ort heute noch einmal an. Verletzt wurde niemand. (TT.com)