Rattenberg – Mit dem Rettungshubschrauber musste am Dienstag ein 17-jähriger Schüler aus Ungarn in Rattenberg geborgen werden. Im Rahmen einer Exkursion hatte die Schulklasse den Schlossberg besucht. In ihrer Freizeit stiegen einige Jugendliche zum „Oberen Schlossberg“ auf, gegen 12 Uhr kletterte der Bursche auf den westlichen Teil der Ruinenmauer, um zu fotografieren.

Dabei rutschte er aus und stürzte rund sieben Meter in ein bewaldetes, steil abfallendes Gelände südlich der Mauer ab, wo er in einem Graben liegen blieb. Der Schüler zog sich beim Absturz schwere Verletzungen an der Lendenwirbelsäule und dem linken Handgelenk zu.

Der Schwerverletzte wurde durch das Team des Notarzthubschraubers Heli4 mittels Tau geborgen und zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. (TT.com)