Imst – In einem Kreisverkehr auf der Meranerstraße in Imst kam es am Mittwochnachmittag zum Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Laut ersten Informationen der Polizei wollte einer der Lenker aus dem Kreisverkehr ausfahren, der andere einbiegen. Eines der Fahrzeuge geriet dabei auf die falsche Spur, worauf es zur Kollision kam.

Der Lenker dieses Fahrzeugs, laut Polizei ein junger Tiroler, blieb unverletzt. Im anderen Fahrzeug saßen eine Frau (Mitte 50) und ihre Tochter (Mitte 20). Die beiden Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)