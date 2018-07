Ein 45-jähriger Skateboard-Fahrer ist am Mittwoch im Innsbrucker Stadtteil Saggen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann in der Bienerstraße einen Schutzweg queren und dürfte dabei von der 74-jährigen Lenkerin übersehen worden sein. Er wurde vom Pkw erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Er wurde in die Klinik eingeliefert. (TT.com)