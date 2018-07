Feldbach – Ein 18-jähriger Lenker verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall mit einem 53-jährigen Toten in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark). Der junge Lenker hatte nach eigenen Angaben einen Sekundenschlaf und kam mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Pkw.

Der Unfall ereignete sich zwischen Mühldorf und Gniebnig auf der LB 66. Der 18-Jährige aus St. Martin an der Raab, der bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Der 53-jährige Lenker aus Graz wurde von nachfolgenden Fahrzeuglenkern aus seinem Fahrzeug geborgen. Reanimationsversuche blieben erfolglos. (APA)