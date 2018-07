Bei starkem Wind und hohen Wellen sind vor der Küste Thailands zwei Boote gesunken. 49 Menschen wurden am Donnerstag noch vermisst, wie Somsak Soprakarn von der örtlichen Polizei sagte. Demnach war ein Boot mit 90 Touristen aus China vor der Insel Koh He gesunken. Eine Jacht mit 39 Menschen sank vor der Insel Koh Mai Ton. Die Marinepolizei habe bisher rund 80 Menschen retten können, sagte Somsak.

Die Suche nach den Vermissten ging weiter. Auch ein russisches Paar, dessen Jet-Ski bei der Insel Koh Racha gekentert war, habe gerettet werden können, sagte der Polizeibeamte. Die drei kleineren Inseln liegen südlich von Thailands größter Insel Koh Phuket. Die Gegend ist bei Urlaubern beliebt. Während der Regenzeit kann es auf dem Wasser sehr gefährlich werden.

In Thailand gibt es häufig tödliche Unfälle mit Schiffen, Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Sicherheitsstandards sind niedrig. (TT.com, APA/AFP)



Some tourists are rescued after their Pheonix boat sank near Koh Hae in Phuket.



