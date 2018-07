Ötztal – Ein 33-jähriger Deutscher ist Donnerstagnachmittag bei einer Canyoningtour in Ötz verletzt aus einer Schlucht geborgen worden. Der Mann war zuvor nach einem kurzen Abseilen von einer Felsnische als Erster in ein rund vier Meter tiefes Wasserloch gesprungen. Der Deutsche dürfte mit dem linken Fuß am Grund des Wasserlochs aufgeschlagen sein.

Er zog sich dabei eine Fersenverletzung zu, ein Weiterkommen war nicht mehr möglich. Daher setzten die Canyoningguides die Rettungskette in Gang. Der 33-Jährige wurde schließlich von einem Notarzthubschrauber mit dem Tau aus der Schlucht geborgen und in das Krankenhaus Zams eingeliefert.