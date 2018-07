Seefeld in Tirol – Mit einer schweren Gehirnerschütterung und einem Totalschaden am Motorrad kam am Sonntagabend ein Franzose davon. Der 40-Jährige war gegen 18.40 Uhr in Seefeld auf der Gemeindestraße Föhrenwald in Fahrtrichtung Andreas-Hofer-Straße unterwegs, als er in den Kreisverkehr Andreas-Hofer-Straße einfuhr.

Aus bisher unbekanntem Grund fuhr der Mann geradeaus auf die in der Mitte des Kreisverkehrs befindliche Mauer des Blumenrondells auf. Dadurch wurde der Motorradfahrer über den gesamten Kreisverkehr geschleudert und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Ein hinter ihm in dieselbe Richtung fahrender Mann hielt sofort an und leistete Erste Hilfe. (TT.com)