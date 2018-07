Wattens – Bei Reparaturarbeiten an einer Schleifmaschine verletze sich am Sonntagvormittag ein 30-jähriger Österreicher. Gegen 9 Uhr war der Mann in einer Firma in Wattens damit beschäftigt, eine Störung zu beheben, wobei er im Bereich des Kolbens hantierte, um eventuell dort eingeklemmte Gegenstände zu entfernen. Ein Arbeitskollege stand daneben und half ihm dabei, indem er die Maschine immer wieder ein- und ausschaltete.

Während der 30-Jährige den linken Zeigefinger noch im Klemmbereich der Maschine hatte, schloss sich plötzlich der Kolben und trennte die Hälfte des vordersten Fingergliedes ab. Der Mann wurde in das Krankenhaus in Hall gebracht, doch das abgetrennte Fingerglied konnte nicht mehr angenäht werden. (TT.com)