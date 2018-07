Elmen – Ein Deutscher (52) ist am Samstagvormittag im Außerfern von seinem Motorrad gestürzt und in den Lech gefallen. Passanten zogen den Verletzten aus dem Wasser.

Auf der Lechtalstraße in Elmen war der 52-Jährige mit seinem Motorrad plötzlich ins Schleudern geraten. Über eine Böschung stürzte er dann in den Fluss und wurde abgetrieben. Seine Retter versorgten ihn bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers an Ort und Stelle. Der Verletzte wurde in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte geflogen. (TT.com)