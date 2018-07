St. Kanzian – Bei einem Unfall in einem Erlebnispark in St. Kanzian am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt) sind am Sonntag eine 47-jährige Frau und ihr neunjähriger Sohn zum Teil schwer verletzt worden. Der Bub pendelte nach der Abfahrt nochmals zurück. Währenddessen rutschte schon seine Mutter los.

Beim Zusammenstoß erlitt die Mutter laut Polizei einen Nasenbruch und der Sohn leichte Verletzungen. Beide wurden nach medizinischer Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Vor dem Unfall habe es laut Polizei eine Einschulung durch einen Angestellten gegeben. (APA)