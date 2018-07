Wiesing – Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag in Wiesing ereignet. Ein 59-jähriger Motorradfahrer wollte um etwa 12.45 Uhr von der Dorfstraße kommend links auf die Achenseestraße einfahren. Zuerst hielt er an der Kreuzung an. Dann fuhr er jedoch laut Polizei trotz Querverkehrs in die Kreuzung ein.

Ein Lenker eines in der Kolonne fahrenden Pkw (55) versuchte noch, eine Vollbremsung einzuleiten und auszuweichen. Ein Zusammenstoß konnte dennoch nicht verhindert werden. Der Motorradfahrer stürzte vom Fahrzeug und blieb auf der Straße liegen.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Schwaz gebracht, wo er verstarb. (TT.com)